Tite ou Oswaldo de Oliveira. Seja qual for o escolhido, o Corinthians tem uma semana para contratar um treinador. O prazo que a diretoria deu termina na próxima segunda-feira (15). E ele deve ser cumprido. Sem a definição do novo comandante, fica difícil tocar o planejamento para a próxima temporada. É consenso que Guerrero tem de continuar, mas e os reforços? Quantos e quais deles serão contratados? Se surgir proposta do futebol chinês para levar Ralf, o que fazer? Vender ou não o volante? Essas são questões que dependem da opinião do técnico. E é bom lembrar: Tite também está na lista do Internacional, que elege novo presidente no próximo sábado (13). Após rifar Mano Menezes, o Corinthians tem de correr para contratar um novo técnico.