Corinthians x Grêmio: 27 mil ingressos vendidos

O jogo contra o Grêmio, domingo, às 19h30, em Itaquera, terá público de ‘decisão’. Até o início da noite desta quinta-feira, o Corinthians divulgou que já haviam sido vendidos 27 mil ingressos antecipadamente. Não há mais ingressos para arquibancada, os mais baratos da Arena. Segundo o site oficial do clube, restam bilhetes para três setores:

Leste superior: R$ 150 (R$ 75 meia entrada)

Oeste: R$ 200 (R$ 100 meia entrada)

Oeste VIP: R$ 350 (R$ 175)

Esses são os preços ‘cheios’, sem o desconto para quem participa do programa Fiel Torcedor. A venda continua através do site do Fiel Torcedor e nos postos de venda, como o do Parque São Jorge e algumas lojas da rede Poderoso Timão.

O confronto contra o Grêmio ganhou ares de decisão porque pode valer uma das vagas na Libertadores em 2015. O Corinthians, em 3º lugar, tem 63 pontos. Já os gaúchos somam 60 pontos e ocupam o 6º lugar. Pelas contas do Corinthians, é preciso somar 4 pontos nos últimos três jogos para carimbar a vaga.