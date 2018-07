E Paulo Nobre disse que seria difícil vencer o Palmeiras…

O Palmeiras perdeu mais uma, desta vez para o Coritiba, e o torcedor palmeirense novamente começa a semana com vergonha. Não do clube, da história e do tamanho do Palmeiras, que isso ninguém diminuirá, mas sim, do catado que alguns dirigentes do clube chamam de time. O presidente Paulo Nobre, no início do ano, chegou a falar que seria difícil alguém bater o Palmeiras na temporada.

Pelo jeito, ele estava bem enganado. O atual elenco do Palmeiras é de dar dó. Sendo bastante positivo, dá para tirar uns três ou quatro jogadores que não merecem críticas. Os demais, não servem nem para reserva se o plantel montado fosse da grandeza do clube.

O torcedor palmeirense está cansado de entrar nas competições temendo passar mais um vexame e ver como objetivo, se manter na Série A. Enquanto isso, rivais lutam na parte de cima da tabela e não fazem com que seus fãs sejam motivos de chacotas pela rua.

No momento, não dá para se fazer muita coisa, a não ser rezar e torcer para que o Vitória consiga a proeza de ser pior do que o Palmeiras nessa reta final de campeonato. O Vitória tem Flamengo (fora) e Santos (em casa) para enfrentar.

Um fato mostra bem o quanto o elenco do Palmeiras é assustadoramente limitado. Dorival Júnior precisou apostar em um Valdivia manco, que claramente não conseguia jogar, para tentar ter alguma esperança diante do Coritiba. Mesmo ele sem a menor condição física, ainda consegue ser melhor do que qualquer meia do Palmeiras.

Dorival também tem sua parcela de culpa por algumas escolhas erradas. Mas os que ficaram de fora, não fariam grande diferença.

Poucos lembram, mas esse é o ano do centenário do Palmeiras. São 100 anos de história que alguns dirigentes se esforçam para jogar no lixo e conseguir o terceiro rebaixamento em 12 anos.