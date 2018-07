Escolhas de Dorival podem ser a diferença do clássico

O técnico Dorival Júnior não definiu o time do Palmeiras para enfrentar o Corinthians. Pelo menos, foi o que ele disse. O fato é que o treinador parece ter dúvidas na defesa e no ataque e sua decisão pode fazer a diferença contra o maior rival do time alviverde.

Na zaga, se fosse em outros tempos, Lúcio era retorno garantido. Mas o experiente defensor não parece ter mais o mesmo gás de antes, enquanto Nathan e Tobio mostram muito mais regularidade. Mesmo assim, acho que o treinador não abrirá mão (ainda) da experiência do xerifão e Nathan deve ir para o banco.

Na frente, se resolver manter Mazinho no time, o clássico será marcado pelo meio de campo congestionado. A tendência é que o Corinthians atue no 4-5-1, mesma formação que deve ser adotado pelo time alviverde. Na verdade, se Mazinho continuar, o time pode intercalar entre o 4-5-1 e o 4-4-2 sem dificuldades.

Com Mazinho, Dorival ganha em velocidade e pode abrir mais as jogadas pelas pontas. Se resolver apostar em Mouche ou Cristaldo, o Palmeiras terá melhor qualidade na finalização. Resta o treinador decidir o que ele considera mais importante neste momento.

No geral, acredito que o Palmeiras possa surpreender o rival, melhor colocado na tabela, e sair do Pacaembu com os três pontos. A ausência de Guerrero fará muita falta ao Corinthians. A questão é ver se o time alviverde saberá se aproveitar disso.