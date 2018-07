Falta atenção e sobra disposição no Palmeiras

Pela segunda rodada consecutiva, o Palmeiras tinha uma vitória nas mãos e deixou escapar por entre os dedos por bobeira. No jogo contra o Cruzeiro, uma distração da defesa e o gol. Contra o Corinthians, pior ainda, Juninho não só ajeitou a bola para Danilo como ainda desviou com as costas e mandou para o gol uma bola que, aparentemente, iria para fora.

O que ficou claro é que o time do Palmeiras tem demonstrado uma vontade de se tirar o chapéu. O torcedor pode reclamar da qualidade técnica dos jogadores ou de qualquer outra coisa, menos da vontade dos atletas. Mesmo os que não têm essa característica como preponderante, parece estar sendo empurrado pelos demais companheiros.

O que falta, então, ao time alviverde é maior atenção e entender que o jogo pode ser resolvido por detalhes. Se diante do Cruzeiro, alguém ficasse na frente na hora do chute ou um defensor estivesse dentro da área para tirar a bola afastada por Juninho, nada disso teria acontecido, o Palmeiras teria quatro pontos a mais e muito mais conforto na tabela.

Embora a diferença para a zona de rebaixamento tenha diminuído, ainda não vejo motivos para desespero. Pelo contrário. O time alviverde mostrou força para escapar do rebaixamento e sem grandes sustos. Resta ter a cabeça no lugar e manter a dedicação dos últimos jogos.