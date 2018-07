Instabilidade do Palmeiras é criada pela falta de qualidade técnica

Após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0 no sábado, o técnico Dorival Júnior voltou a falar da instabilidade da equipe no Campeonato Brasileiro. O treinador sabe que na verdade essa falta de confiança e sequência de boas atuações não é exclusividade do Palmeiras, mas o time alviverde tem, predominantemente, um elenco formado por jogadores muito vibrantes e determinados, mas de pouca qualidade técnica.

Vide o que é o Palmeiras com e sem Valdivia. Com o chileno inspirado, é uma equipe segura e que parece conseguir o resultado, mesmo nas adversidades. Sem ele, é um time assustado e que vive de lampejos de um bom chute de Henrique (que erra três para acertar uma), um cruzamento para a área ou um chute de fora da área de alguém.

Diante do Atlético, Valdivia não foi aquele Mago. Ele esteve longe de ser o pior em campo, mas não brilhou. Contra o São Paulo, ele não estará em campo porque vai defender a seleção chilena. O jeito será, então, Dorival armar um time e torcer para que um lance casual pegue o Tricolor de surpresa e o Alviverde vença o clássico.