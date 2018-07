Lojas oficiais dos clubes pedem paz no clássico deste sábado

As lojas oficiais de Palmeiras e Corinthians decidiram fazer uma ação em conjunto pedindo paz no clássico deste sábado. Lojas da Academia Store e da Poderoso Timão exibem faixas com os escudos dos dois clubes e uma mensagem: ‘Adversário não é inimigo. Rivais só em campo.’ A ideia partiu das próprias lojas. Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 16h20, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Antes do clássico do último domingo entre Palmeiras e Santos, também disputado no Pacaembu, houve briga entre torcedores na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. Um torcedor morreu. Outros dois estão internados.