Luciano ou Romero? Mano Menezes carrega dúvida para o dérbi

Os dois são atacantes. Luciano é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 15 gols, mas ganhou a fama de ‘talismã’ por marcar muitos gols quando sai do banco de reservas. Já Romero atuou 23 vezes e marcou apenas um gol. Vive uma fase muito ruim, como ficou claro no jogo contra o Vitória. Romero começou jogando e foi substituído por Luciano, que entrou no segundo e…fez o segundo da vitória por 2 a 1.

Qual deles substituirá Guerrero é a grande dúvida que Mano Menezes carrega para o clássico deste sábado contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. “Temos de escolher se queremos um jogador que brigue mais com os zagueiros desde o início (Romero) ou que jogue mais aberto (Luciano), afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira. O técnico, de fato, vive um dilema.

Escalar Luciano desde o início pode significar queimar uma substituição. Apostar em Romero seria uma forma de insistir no mesmo erro. Convenhamos, é uma escolha difícil. Pelo momento, o mais prudente, no entanto, é apostar em Luciano. Se ele for mal, Mano ainda teria uma carta na manga: Malcom fica no banco de reservas.

Uma coisa é certa: para 2015, é urgente a contratação de um outro centroavante. Com Mano no comando da equipe ou não. O Corinthians não pode, numa reta final de um Campeonato Brasileiro, ficar à mercê de um jogador, mesmo que seja tão bom como Guerrero, ou do STJD, que mais atrapalha do que ajuda os clubes.