Palmeiras: arena de octocampeão brasileiro com futebol de Série B

Uma triste constatação é que o torcedor do Palmeiras se viu obrigado a aprender a lidar com vexames nos últimos anos. Até quando tudo parece conspirar positivamente, algo de ruim acontece. Em uma bela quarta-feira, diante de um adversário que está longe de ser um primor técnico, o Alviverde inaugurou sua linda e moderna casa, que ainda necessita de alguns ajustes, mas se for comparar com a qualidade técnica do elenco, a arena está anos-luz à frente. A torcida mais uma vez deu show e deixou o estádio como “a melhor em campo”.

Enquanto 11 pessoas tentavam enfraquecer um gigante de verde em campo, quase 40 mil gritavam como loucos nas arquibancadas e fizeram uma festa do tamanho que a nova casa merecia. Fora de campo, a força era de um octocampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do século… Lá dentro era um punhado de jogadores que, suando sangue, podem conseguir manter o time na Série A.

No gol, Fernando Prass é um sobrevivente no meio do deserto. Sua qualidade técnica não é compatível com a maioria de seus companheiros. Nas laterais, João Pedro é um garoto muito promissor, mas naturalmente sentiu o peso do jogo e ficou assustado, ainda mais depois do primeiro gol. Não podemos esquecer que ele tem apenas 17 anos e algumas deficiências graves, como a falta de poder de marcação. Do outro lado, Juninho é voluntarioso, mas falta personalidade para jogos importantes e sob pressão. Ele parece ter eternamente 17 anos. Se um dia mudar de personalidade, talvez possa se tornar um jogador mais útil.

Nas zagas, Tobio e Nathan estão surpreendendo positivamente, mas sobrecarregados, podem, em breve, começar a ser cobrados pelos erros dos colegas. Por melhor que sejam, eles não podem ser os únicos a marcar no time. Nathan também é jovem, mas dá para ver que tem tudo para se tornar um dos melhores da posição no Brasil. A esperança é que essa má fase não queime o garoto.

No meio, tragédia total. Marcelo Oliveira e Victor Luis podem ser aproveitados, mas como opção. Victor pelo menos pode voltar para a lateral-esquerda, onde rende mais. Já Marcelo é um cara do bem, voluntarioso, orienta o time e não falta dedicação. É bom ter gente assim no elenco, mas não sendo titular absoluto.

Em relação a Wesley, o que começou errado tinha que terminar errado. O ex-presidente Arnaldo Tirone fez uma “vaquinha” com os torcedores para contratá-lo (lembram?) como se ele fosse a solução da lavoura. Na verdade é um jogador comum, onde vemos as pencas pelos campos do Brasil e que viveu uns seis meses de ouro com Neymar e companhia no Santos, onde vários jogadores, até pior do que Wesley, também brilharam. No fim, o volante deve sair pela porta dos fundos do clube como um dos piores negócios feitos nos últimos anos.

Já Felipe Menezes… O torcedor do Sport, o mesmo que hoje se diverte por estragar a festa alviverde, é o que comemorou a saída do meia, então reserva, em 2013. É outro que não consegue suportar uma camisa tão pesada.

No ataque, Diogo tem muita vontade, corre como louco, mas precisa pensar um pouco mais o que vai fazer. Mesmo assim, acho que ainda vale acreditar um pouco mais nele, mas se enquadra no perfil do Marcelo Oliveira. Fraco titular, um excelente reserva.

Henrique é um caso à parte. Desengonçado, muitas vezes maltrata a bola e a torcida. Mesmo assim, já foram 15 gols no Brasileiro, números que o colocam como artilheiro do Brasileiro. Pela realidade do futebol brasileiro atual, acho que daria para ser um bom reserva.

No banco, ninguém merece destaque. Ouvi e li muitos comentários falando que deveriam entrar Mouche, Allione, Mazinho, Bruno César (sim, ele continua no Palmeiras) e até Patrick Vieira. O torcedor, não só o palmeirense, tem a ideia de que, se o time não está bem, sempre o que está de fora é a melhor opção. Nem sempre é assim. Raros são os casos em que o melhor fica no banco. O problema do Palmeiras não é um, dois ou três jogadores. É a mente, a personalidade. O Palmeiras precisa voltar a pensar grande e não se contentar em ficar na Série A.

Quanto a Valdivia, o Palmeiras é maior do que qualquer jogador. Não pode deixar tudo nas costas do chileno. Já passou da hora de outros darem a cara a tapa e também assumirem responsabilidade. Quanto a diretoria, ela foi a responsável pela montagem do elenco, logo…

E a esperança do palmeirense é que de time campeão não fique apenas a história, a arena e sua torcida.