Palmeiras ganha moral para sequência de ‘pedreiras’

Vencer o Botafogo era fundamental para os planos do Palmeiras. O time, como de costume, não teve uma atuação espetacular, mas nem se fez necessário, já que o time carioca é muito fraco e forte candidato ao rebaixamento. Por isso era preciso derrotá-lo, mesmo sendo fora de casa. Além disso, o Palmeiras agora tem uma sequência de quatro jogos complicados e os dois resultados positivos fazem o esforçado elenco alviverde ganhar moral.

O time de Dorival Júnior tem pela frente o Grêmio (em casa), Santos (em casa), Cruzeiro (fora) e Corinthians (em casa). Dois clássicos e dois adversários que estão na parte de cima da tabela. Além da dificuldade dos jogos em si, também serão grandes testes para saber o quanto a vontade e a dedicação dessa equipe pode levar o Palmeiras.

Falar em algo maior do que escapar do rebaixamento, no momento, é utopia. Mas ter um final de ano digno, sem ter que se preocupar com uma terceira queda, é o mínimo que os atletas do Palmeiras precisam conquistar no ano do centenário do clube.