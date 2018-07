Palmeiras observa, enquanto mercado do futebol se agita

Faltando pouco menos de dois meses para acabar o Campeonato Brasileiro, os empresários já estão negociando alguns destaques da competição e muitos atletas já têm pré-contratos com outros times. O Cruzeiro, por exemplo, tem conversas adiantadas com pelo menos dois jogadores que estão aparecendo bem no nacional.

Três jogadores que aparecem bem valiosos no mercado são o goleiro Tiago Volpi, do Figueirense, o lateral-direito Fabiano, da Chapecoense e Erik, do Goiás. Eles estão na mira de vários clubes brasileiros e do exterior. Em relação aos times paulistas, quem parece mais moderado na hora de sair às compras é o Palmeiras. O clube ainda não tem acerto com nenhum atleta e nem está próximo disso. Como já era de se esperar, a eleição faz com que algumas negociações caminhem a passos muito lentos.