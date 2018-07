Palmeiras precisa jogar com inteligência contra o Cruzeiro

O Palmeiras tem uma das tarefas mais ingratas deste Campeonato Brasileiro, que é enfrentar o Cruzeiro, em Minas. O líder do nacional deve dar muito trabalho e é preciso ser muito otimista para confiar em um resultado positivo para a equipe alviverde. O técnico Dorival Júnior se apega a fato de algumas zebras terem acontecido. Quem poderia imaginar que a Chapecoense daria de cinco no Inter, por exemplo? Até acredito em uma pequena chance de vitória do Palmeiras, mas para acontecer isso, será preciso ter muita inteligência e aceitar a realidade.

Resumindo: o Palmeiras terá que jogar como time pequeno. Se o técnico Dorival Júnior montar um esquema defensivo bem protegido e ciente das dificuldades que terá por enfrentar um veloz e certeiro ataque celeste, pode surpreender. A ideia é jogar na retranca mesmo e apostar em uma bola. Quem tentou jogar de igual para igual com o Cruzeiro não conseguiu.

No momento, o Palmeiras precisa de pontos. Jogar bem é consequência. E para conseguir os pontos, é necessário ter a consciência de sua capacidade e saber quando pode ser mais ou menos agressivo. Contra o Cruzeiro, nada melhor que a paciência para conseguir (ou tentar) surpreender.