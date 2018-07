Palmeiras precisa tomar cuidado contra o Grêmio

O jogo contra o Grêmio pode representar um perigo ao time do Palmeiras caso não seja bem administrado pela comissão técnica e jogadores. A empolgação com as duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e, principalmente, o reencontro com Felipão e Barcos podem pilhar demais o time e fazer a equipe entrar muito nervosa em campo.

O goleiro Fernando Prass alertou sobre isso durante a entrevista coletiva que deu nesta sexta-feira e ele tem razão. Os atletas têm que entrar em campo com o pensamento de que é um jogo como outro qualquer. Os três pontos em disputa contra o Grêmio são os mesmos que foram e serão disputados contra as outras 18 equipes da competição.

Quem pode ficar ainda mais eufórico com a partida é a torcida, que mais uma vez deve comparecer em bom número no Pacaembu. Com certeza, apoio não faltará. Resta saber dosar para isso não se virar contra a equipe.