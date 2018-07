Por incompetência, Palmeiras transforma jogo com o Sport em decisão

Tudo parecia que o jogo do Palmeiras contra o Sport seria uma grande festa dentro e fora de campo. O time alviverde já estaria distante da zona da degola e o grande objetivo era ter uma grande atuação para parabenizar a torcida, que lotará o Allianz Parque.

Os torcedores fizeram a sua parte e rapidamente esgotaram os ingressos para a inauguração da arena. Os jogadores, não. Eles conseguiram perder para os reservas do Atlético-MG e mesmo com o São Paulo jogando muito mal, venceu sem sustos por 2 a 0. Com o resultado, a diferença para o rebaixamento caiu para apenas três pontos.

Mesmo que dê tudo errado, o Palmeiras ainda não entra na zona da degola por ter mais vitórias que a Chapecoense, mas será humilhante ter que, mais um ano, disputar as últimas rodadas tendo como grande sonho, se manter na Série A.