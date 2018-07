Próximos dois jogos definem se Corinthians vai à Libertadores

O Corinthians disputa ponto a ponto uma vaga na Libertadores com Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense. Os cinco clubes têm entre 54 e 57 pontos. Na reta final (cinco jogos), o Corinthians enfrenta Grêmio (em casa) e Fluminense (fora). Ganhar de rivais deste porte não tem sido problema para o time de Mano Menezes. O calcanhar de aquiles é enfrentar equipes figurantes do Campeonato Brasileiro. E quais são os próximos jogos? Bahia, 19º colocado, na Arena Fonte Nova, e Goiás, 10º colocado, no Mangueirão, em Belém. Esses dois jogos podem definir o futuro do time comandando por Mano. A classificação à Libertadores de 2015 passa por vitórias contra Bahia e Goiás.

Ao Estadão, o volante Elias, que concedeu uma entrevista exclusiva publicada domingo (leia aqui), explicou o porquê de o Corinthians oscilar durante a competição e desperdiçar pontos contra equipes que disputam a parte menos nobre da tabela. “O Corinthians reformulou muito sua equipe. Nosso estilo é de marcar muito e sair no contra-ataque. Contra grandes equipes, nosso jogo encaixa e conseguimos vencer. Mas pecamos quando jogamos contra equipes menores, que atuam mais fechadas.”

Vamos recuperar alguns resultados do Corinthians ao longo do Brasileirão. Venceu os dois jogos contra o Cruzeiro (líder), venceu uma e empatou outra contra o São Paulo (2º colocado), venceu uma e empatou outra contra o Atlético Mineiro (4º colocado) e venceu os dois jogos contra o Internacional (6º colocado). Em compensação, o time de Mano jogou pontos preciosos pela janela quando enfrentou Figueirense, Coritiba, Botafogo, Vitória e Bahia. Houve tropeços fora e dentro de casa. Todo o retrospecto do Corinthians contra o G-4 e o Z-4 pode ser lido aqui, em levantamento do repórter Diego Salgado.

Nos próximos dois jogos, Mano terá ainda outro desafio. Vencer Bahia e Goiás sem contar com a presença de seu artilheiro, o atacante Paolo Guerrero. O peruano vai defender sua seleção em dois amistosos data Fifa. Nos últimos jogos que Guerrero não pôde atuar (por exemplo, contra o Coritiba, no Itaquerão), Mano sofreu para escalar o time. Agora não há mais margem para tropeço.