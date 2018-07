Que a eleição não atrapalhe o Palmeiras em campo

Existem atualmente dois Palmeiras. Um dentro e outro fora de campo. O que está dentro é aquele que fez o palmeirense voltar a sentir orgulho do time no último sábado. Com muita raça e sem desistir um minuto sequer, o time conseguiu uma grande virada sobre o Grêmio e conquistou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, conseguindo abrir quatro pontos da zona de rebaixamento. Finalmente, o time pode respirar pelo menos por uma rodada.

O outro Palmeiras é o que agita os bastidores do clube, com uma eleição que deve ser das mais disputadas dos últimos anos. As acusações e trocas de farpas já começaram e nesta segunda-feira, os conselheiros devem aprovar as chapas de candidatura para a eleição em uma reunião que deve ser bem agitada no clube.

O temor é que esse Palmeiras político possa atrapalhar o time dentro de campo. Dorival Júnior precisa ter muito bem o elenco nas mãos e ter o respaldo e respeito e da diretoria, que concorre a reeleição, para não deixar que o externo atrapalhe a equipe. Se conseguirem, a chance do Palmeiras ter um final de ano sem sustos, é muito grande.