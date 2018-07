Ralf deve ser titular do Corinthians? Mano ainda acha que sim

O técnico Mano Menezes deu sinais, nesta quinta-feira, de que o volante Ralf pode voltar ao time titular (leia aqui). Durante uma parte do treino, o volante e capitão do Corinthians atuou entre os 11, roubando a vaga que pertencia a Bruno Henrique. A mudança não deve ocorrer já no clássico deste domingo contra o Santos, mas é um indicativo de que, na reta final do Campeonato Brasileiro, Ralf pode voltar a ser o dono da cabeça de área, formando dupla com Elias.

Para tratar de dores no joelho direito, Ralf ficou de fora das últimas 11 partidas. É sua maior sequência fora da equipe. “Ralf vai voltar assim que tiver condições, ele é titular e capitão da equipe”, disse Mano Menezes em entrevista a Fox Sports.

Sem Ralf, o Corinthians perdeu seu único volante de marcação. E isso mudou, por exemplo, a maneira de Elias jogar. Para muitos no clube, Elias joga melhor quando tem ao seu lado um volante de marcação. Com Ralf fora do time, Elias fica sobrecarregado na marcação. O clássico seria um bom teste para provar ou não esta tese.