Valdivia deveria pedir dispensa da seleção chilena

O meia Valdivia foi convocado para a seleção chilena e, sem querer, criou uma grande saia justa para o Palmeiras. O clube pede a liberação do jogador, mesmo sabendo do risco que corre em deixá-lo chateado ou desgastado com a federação chilena, ou deixa ele ir e o perde para o clássico com o São Paulo e, talvez, no jogo com o Sport?

Por uma questão de gratidão e por necessidade, o chileno deveria pedir para ser liberado pela seleção chilena. O Palmeiras tem dois jogos importantes depois do Atlético-MG. Pega o rival São Paulo, onde um tropeço, pode fazer a insegurança voltar a rondar a equipe, e depois a tão esperada inauguração do Allianz Parque, contra o Sport. Estrear na nova casa sem o principal jogador seria um balde de água fria.

Já na seleção, que até pouco tempo Valdivia dizia que não queria mais jogar, ele vai participar de dois

amistosos contra Venezuela e Uruguai, que não deverão acrescentar muito. Ele já tem 31 anos e não precisa

ser testado pelo técnico Jorge Sampaoli, pelo contrário. Por tanto, por mais que ele quisesse voltar a

defender o seu país, quem lhe paga o seu salário precisa muito mais dele do que a seleção.