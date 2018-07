Zé Roberto pode ser uma boa para o Palmeiras

A contratação de Zé Roberto pode ser benéfica para o time do Palmeiras. Embora tenha 40 anos, o jogador tem exatamente o que o elenco precisa no momento. É experiente, é bom tecnicamente e trás uma bagagem que nenhum outro atleta do elenco possui. A chegada de Zé Roberto também pode servir para mostrar que o clube está sim disposto a ter um ano mais digno e que não começará uma nova temporada temendo quando será o próximo vexame ou preocupado com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ainda falta muito para o Palmeiras ter um time forte em 2015. Entretanto, as coisas parecem que serão melhores na próxima temporada. Só dará para ter certeza do que a equipe poderá fazer ano que vem, depois que mais peças chegarem. Hoje, o elenco é melhor, mas não muito.

Que o presidente Paulo Nobre e seus dirigentes não achem que isso é o suficiente. É um bom começo, mas além de apostas, é preciso pensar grande e contratar novos Zé Robertos.