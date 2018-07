2011: Fluminense contra Inter e Santos

Legítimo campeão brasileiro de 2010, o Fluminense entra em 2011 ainda mais forte. Está no DNA do clube um time de impacto e competente, de craques, como em meados de 1970, quando montou a “Máquina Tricolor” com Rivellino, Paulo Cesar Caju, Carlos Alberto Torres, Doval, Marinho Chagas… um punhado de craques nas duas versões da “Máquina”. Agora, turbinado com o patrocínio da Unimed, o Flu tem tudo para fazer história na próxima temporada e retomar sua trajetória de protagonista.

O Flu vai encorpar o time ainda mais sob o comando de Muircy Ramalho, que só precisa de uma Libertadores para a consagração total.

O grande adversário do Fluminense deve ser o Internacional se o clube gaúcho conquistar o Mundial de clubes na próxima semana no mundo árabe. O Corinthians precisa, urgente, de contratações de peso para medir forças com os times carioca e gaúcho.

O Santos também pode fazer frente ao Flu, desde que invista pesado no time e não em ações de marketing gastando dinheiro e energia com Marta (futebol feminino) e Falcão (futsal).

Um clube de futebol não pode perder tempo com outros esportes na temporada mais importante da década, como será 2011 para o Santos. O clube santista corre o risco de ser o rei do marketing e colher tempestades no final do ano.