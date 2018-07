A balada de Pato e Neymar

Enfim, a nova geração do Brasil entrou em campo. Neymar e Pato mostraram nesta noite de quarta-feira que o futuro da Seleção Brasileira é promissor. Eles deram a vitória por 4 a 2 contra o Equador. Falta agora Paulo Henrique Ganso deslanchar para o time ganhar um poder de fogo ainda maior na linha de frente. Agora, cá entre nós, o Mano deve repensar a sua dupla de volantes. Lucas Leiva e Ramires são fracos na marcação e ruins na saída para o jogo. E isso deixa a Seleção desconectada.

O Brasil jogou mais ou menos no primeiro tempo. A entrada de Maicon no lugar de Daniel Alves e a volta de Robinho deram mais força e velocidade à Seleção, mas nada do outro mundo. Neymar e Ganso não perderam a timidez – a amarelinha parecia pesada para os meninos do Santos. Sem muito brilho, a Seleção tomava conta do jogo.

Aí saiu o gol de Pato, que trouxe algum alento aos torcedores. Robinho carimbou a trave, aos 36. Sinal de que a Seleção poderia abrir boa vantagem. De repente, Julio Cesar leva um peruzaço, daqueles de demolir os fracos, de um chute longo de Caicedo, aos 37. E como tem jogador fraco de cabeça neste time do Mano. A maioria se abateu com o erro do goleiro.

Bom para os equatorianos que criaram coragem e passaram a chutar de tudo quanto é lado na expectativa de outra falha de Julio Cesar. Uma tempestade, um tormento, na área brasileira. O segundo tempo poderia ser terrível. Uma vitória do Equador mandaria o Brasil de volta para casa.

Começa o segundo tempo, gol relâmpago de Neymar com belo passe de Ganso. Era o momento de por a bola no chão, trocar passes e minguar o adversário. Nada disso. O time não se conectava por culpa dos volantes Luca Leiva e Ramires. Os equatorianos não perderam o equilíbrio e, como se fosse em um passeio, entraram fácil na área para marcar o segundo gol. Falha de Thiago Silva e de Julio Cesar. Que agonia!

Em seguida, Neymar arrancou e chutou firme de fora da área. O goleirão deles bateu roupa e Pato, na raça, fez o terceiro. Mais uma vez o Brasil tinha de se impor. Um novo gol do Equador era inadmissível.

Neymar colocou a vela ao vento ao marcar o quarto gol brasileiro, em arrancada de Maicon. Fatura liquidada. A noite tranquila, que teve ares de trágica, acabou serena.

Mano Menezes ainda precisa se entender com seus botões. A Seleção Brasileira não pode oscilar tanto como se apresentou diante do Equador. E, por favor, troque essa dupla de volantes.