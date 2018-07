A bronca de Luxemburgo

Sempre polêmico, Vanderlei Luxemburgo condenou treinadores que se transformam em comentaristas de futebol na imprensa quando estão sem clube para trabalhar e depois voltam a dirigir um time no lugar de um treinador que foi demitido.

“Sou contra este trampolim. Se você hoje é comentarista e vira técnico de futebol, não pode voltar a ser comentarista quando, na condição de técnico, é despedido pelo clube”, disse Luxemburgo, nesta segunda-feira, no programa “Redação” do canal SporTV.

O técnico do Flamengo fez este comentário em cima de uma pergunta sobre a decisão de Paulo Roberto Falcão ter trocado a posição de comentarista da Globo para assumir o time do Internacional de Porto Alegre.

Amigo de Falcão, Luxemburgo desejou boa sorte ao novo técnico e disse que a volta do ex-jogador gaúcho ao futebol seria um bem para o mundo da bola.

A crítica de Luxemburgo não foi uma indireta a Falcão e sim a outros treinadores que viram comentaristas da noite para o dia, criticam o trabalho dos técnicos e logo em seguida voltam a comandar uma equipe de futebol.

Esta polêmica é boa. Treinadores não costumam aceitar críticas da imprensa e, muitas vezes, os comentaristas se acham melhores que os verdadeiros técnicos de futebol.

