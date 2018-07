A chance de o Palmeiras voltar a ser grande

O Palmeiras está pronto para o futuro. Não com o time desta temporada de 2014. Muito menos com a visceral política interna em que um acordo pode virar uma sentença de morte. A nova arena a ser inaugurada nesta quarta-feira à noite é a plataforma de lançamento do clube a um novo tempo.

Diante do colosso erguido na Pompeia, o Palmeiras não tem mais desculpa para não revirar o estado de penúria em que vive desde o fim da década de 1990. O estádio tem esse poder transformador. É uma fonte de receita jamais vista nos cem anos de história do Palestra. Cálculos preliminares apontam um faturamento anual de R$ 30 milhões limpinhos ao clube alviverde, mesmo que sem a posse definitiva da arena com previsão para trocar de mãos daqui a 30 anos.

Por enquanto, o pavimento é da W Torre, empresa responsável pelo investimento e construção do estádio. A construtora edificou o campo de jogo e vai se responsabilizar pela manutenção. Ao Palmeiras cabe jogar e faturar com as receitas da venda de ingressos, direitos de imagens e outras mercadorias produzidas no Allianz Parque.

É tudo muito simples. O clube ganha uma casa moderna, novinha em folha, não investe nenhum tostão na construção e ainda recebe dinheiro para “habitar” a moradia. Dentro do salão de festas, o Palmeiras vai conviver com grandes investidores do mercado financeiro, montadoras de automóveis, seguradoras, enfim, gente de grana graúda disposta a formar parcerias com o clube e engordar o cofre palestrino.

Cabe agora aos “gestores” do Palmeiras pensar grande. Tirar proveito de tudo que envolve a nova arena e montar sua plataforma de lançamento rumo a um futuro que é logo ali. O problema é este. Será que a comunidade alviverde está pronta para encarar essa empreitada sem rusgas? A história centenária dessa entidade não permite uma projeção de dias de paz e fartura. Vem encrenca aí.

O cenário mais real seria um pacto político entre as várias tendências que se digladiam dentro do clube, um passo para eternidade. O torcedor sonha com isso há muito tempo. E não arreda pé: quer um time decente para chamar de Palmeiras. Se vai ser atendido ou não, é outra história.