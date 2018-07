A diferença entre Muricy e Aidar

Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo, esteve no CT do São Paulo nesta terça-feira para dar a Muricy Ramalho a garantia de que não seria demitido. Um jogo de cena ainda mais comprometido pelo temporal que desabou naquela tarde. Aidar bateu no peito de Muricy, encharcado pela chuva, e disse assim: “Fica tranquilo, Muricy. Ninguém vai te demitir, eu garanto. É palavra de presidente. Você é o nosso técnico.”

Um dia depois, o São Paulo enfia 4 a 0 no inocente Danubio, a torcida grita “É Muricy” com forte eco no Morumbi quase vazio – apenas 16, 6 mil espalhados nas cadeiras vermelhas do estádio. Pouca gente em um jogo de Libertadores, a paixão número 1 de todos os são-paulinos.

Esse imenso vazio no Morumbi pode ser creditado na conta de Aidar, que fez uma lambança enorme na operação de venda de ingressos. Seria o caso de Muricy aparecer no camarote do presidente, bater no peito do cartola e dizer assim: “Fica tranquilo, o senhor não vai ser demitido por causa desse número reduzido de torcedores que vieram ver o jogo. O senhor é o nosso presidente”.

Como Muricy não entende nada de administração de um clube de futebol, certamente ele não tomaria essa atitude de cobrar o presidente do clube. Como Aidar não entende nada de organização de um time de futebol, certamente ele não deveria ter ido ao CT para dar garantias ao treinador de que não seria demitido.

O problema é a vaidade. Muricy, quer queiram ou não, é um sábio do futebol. Aidar é um cartola como tantos outros que temos por aí.