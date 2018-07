A vez de Kardec na seleção brasileira

Felipão deu uma dica de que pode levar Alan Kardec, do Palmeiras, para o amistoso contra a África do Sul, dia 5 de março. Na entrevista, após divulgar a lista dos 16 “estrangeiros” convocados, o técnico da seleção disse que vai chamar mais dois atacantes e um goleiro para fechar o grupo do amistoso.

Garantiu que um dos atacantes é o Fred. O outro? “Pode ser uma surpresa, um nome qua ainda não foi chamado”. E traçou o perfil: atacante de área, bom no jogo aéreo, que saiba sair para abrir espaço a quem vem por fora, que saiba servir o companheiro, bom finalizador.

Jô, Leandro Damião e Walter não têm essas características. Alan Kardec se encaixa nesse perfil. O atacante do Palmeiras deve ser a supresa que Felipão ensaia para o jogo contra a África do Sul. Ele bancou que vai levar dois jogadores do estilo “camisa 9”.

Vamos aguardar. Kardec vem aí.