A vez de Ronaldinho

Times que têm pelo menos um jogador acima da média podem sonhar alto, mesmo em situações adversas. É o caso do Atlético-MG com o extraordinário Ronaldinho Gaúcho. Diante de um Fluminense sereno, de muita sorte e contundente, o Galo se rendeu ao craque. Ele virou o jogo sem ter feito um único gol na partida de cinco gols. Do primeiro tempo aos acréscimos do segundo, Ronaldinho assumiu todas as responsabilidades, botando no bolso seu ex-parceiro Deco e Thiago Neves.

O Gaúcho, aos 31 anos, esbanjou vitalidade e muita bola no Independência, nesta tarde de domingo de calor infernal em Belo Horizonte. Não fosse por ele, o Fluminense teria 12 pontos a mais do que o time mineiro e já poderia encomendar a faixa de campeão. Dos pés de Ronaldinho nasceram os gols da virada espetacular do Atlético-MG.

Essa história começa ainda no primeiro tempo. Dono do terreiro, o craque alimentou os atacantes do Galo como uma avalanche de passes precisos. Quando não era possível, forçava o contato direto para sofrer faltas. De uma delas, fez o gol, mas que acabou anulado em decisão acertada do árbitro. Mesmo com o gol não marcado, o time mineiro ainda carimbou duas vezes as traves do Flu.

No segundo tempo, Ronaldinho percebeu que teria mesmo de dar as cartas quando Wellington Nem fez o primeiro gol do time carioca, aos dez minutos. Um gol injusto até porque o líder do Brasileirão era covarde, mais preocupado em defender do que em atacar.

Gaúcho entendeu que a resposta teria de ser imediata. Então partiu como uma manada para dentro da fortaleza do Flu e serviu Jô para empatar, aos 23. Um lance que, se fosse no Barcelona, seria exaltado como um grande feito do futebol.

O empate não servia. Aos 36, ele ajudou Bernard a arrancar pela esquerda e cruzar para Jô virar o jogo. Perfeito. Quando a vitória parecia consumada, o artilheiro Fred apareceu para empatar, aos 40, no único momento de ousadia do Flu.

Diante de um silêncio sepulcral no Independência, Ronaldinho resolveu fazer barulho. E deu um passe por cima da defesa carioca, que só os gênios conseguem, para Leonardo Silva marcar o terceiro e incendiar o Brasileirão. A vitória, com a bênção de Ronaldinho, deixa o Atlético a seis pontos do Fluminense e adia a decisão do campeonato.

O futebol é uma fonte inesgotável de emoções. Não há espaço para o tédio. Quando se tem um jogador como Ronaldinho Gaúcho em campo sempre é possível esperar por algo diferente. Neste mar de jogadores comuns, o craque do Atlético é um Tsunami.

FABULOSA VAIDADE

Um time sério, com objetivos bem definidos em um campeonato e ainda sem lugar garantido, não pode se render ao capricho de um jogador. Nem mesmo se for Luis Fabiano. Na briga pela artilharia do Brasileirão, o Fabuloso tirou de Rogério Ceni o direito de cobrar os pênaltis para o São Paulo. Ceni, até prova contrária, era o batedor oficial. Nos últimos dois jogos, Luis Fabiano cismou que deveria ser o responsável pelas penalidades. Teve duas chances e desperdiçou as duas, diante do Atlético-GO, na quinta-feira, e do Flamengo. Se no meio da semana o prejuízo não foi grande, ontem foi imenso. O São Paulo perdeu o jogo e a chance de encostar no Grêmio, terceiro colocado. Futebol e vaidade não combinam.

BARCOS VOA

O Palmeiras ainda respira no Brasileirão graças ao esforço de Marcos Assunção e a eficiência de Barcos. O volante, mesmo com o joelho avariado, tem feito da dor o seu dogma para salvar o time do rebaixamento. E o atacante tem usado da frieza e da técnica requintada armas precisas a serviço do Verdão. Contra o Bahia, na quarta-feira, e Cruzeiro, no sábado, a dupla fez a diferença. Gilson Kleina também aposta forte nos dois. Não por acaso arma o time para facilitar a vida de Assunção e Barcos. Kleina tem ainda mais um álibi nessa agônica corrida contra a queda: a volta de Wesley, um jogador tático, de muita boa técnica, que pode dar uma valiosa contribuição ao time. As peças estão se encaixando, mesm com resultados bons dos concorrentes.

MESSI X PELÉ

Os espanhóis estão em outro mundo com as diabruras de Lionel Messi no Barcelona. O baixinho genial perdeu o limite, se é que um dia teve, para balançar as redes. Sua façanha nesta temporada já começa a ser comparada com os grandes feitos de Pelé. Segundo a imprensa da Espanha, Messi pode bater o recorde de gols do Rei em um único ano. Consta que neste 2012 o argentino já tem 71 gols – 59 pelo Barcelona e mais 12 pela seleção argentina. Pelé, ainda segundo as contas dos espanhóis, fez 75 gols em 1959 – 66 com a camisa do Santos e nove com a amarelinha da Seleção Brasileira. Messi ainda não é Pelé nem deve destronar o Rei, mas seu futebol já é de outro mundo.

(*) Coluna publicada no JT – 22/10/2012