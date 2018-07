Adílson caiu, Parreira vem aí

No sábado, Andres Sanches abriu os portões do novo CT do Corinthians para chefes de torcidas organizadas entrarem. Os jogadores estavam lá, tranquilos, nos preparativos finais para a importante partida contra o Atlético-GO, um time que não sai da zona de rebaixamento.

Os chefões cobraram os líderes do time, tudo com a benevolência de Andres Sanches. Os jogadores não gostaram da visita incômoda nem do que ouviram dos capatazes. Muito menos o técnico Adílson Batista. Sabiam que um resultado ruim no jogo, ontem, criaria um clima de crise. Não deu outra. A derrota por 4 a 3, que poderia ser ainda mais vexatória, acendeu o paiol.

Adílson se sentiu mais enfraquecido do que estava. Ele já vinha sendo acusado de dar mole aos jogadores. Na tentativa de mostrar que tinha pulso forte, antecipou a concentração em um dia para acabar com as fofocas de que os atletas estavam se esbaldando nas baladas.

As medidas do treinador não foram bem recebidas pelos chefões das organizadas. Eles exigiram a vitória ontem a todo custo, respaldados pelo presidente Andres Sanches.

Sem o presidente como aliado e ameaçado pela principal torcida do clube, Adílson Batista não tinha como resistir. E pediu o boné. Vitória das organizadas.

Agora, o Corinthians vai correr atrás de Carlos Alberto Parreira. O treinador é um sonho antigo de Andres Sanches.

Essa mania de os dirigentes franquearem as portas da casa aos chefões é uma praga que só faz o futebol apodrecer. Andres, até então equilibrado na condução do Corinthians, perdeu a mão. Seu gesto pode custar o título do Brasileirão.

Daqui para frente, a sempre parceira torcida vai infernizar a vida dos jogadores, seja qual for o novo treinador que sair da cartola de Andres Sanches. O ambiente de harmonia acabou.

A única saída para o Corinthians seria a volta de Ronaldo em grande estilo. O Fenômeno retorna no próximo domingo diante do Guarani. Se ele estiver bem, a torcida pode esperar algo mais do time na reta final do Brasileirão. Caso contrário, pode por na conta do Andres. Um presidente de um clube não pode ser refém de chefões.

A derrota do Corinthians só foi boa para o Fluminense que também caiu na rodada de ontem. O time carioca, na segunda colocação, continua com três pontos de frente sobre a equipe paulista, agora terceira colocada.

Quanto ao Cruzeiro, o novo líder, nenhuma ilusão. Não tem o cacife que sobra no Fluminense. O time carioca conta com um punhado de bons jogadores, um treinador campeão, mas sofre com as baixas na enfermaria.

Restando apenas nove rodadas, o Fluminense ainda tem gás para buscar a taça. O Corinthians, quem diria, depende agora da volta de Ronaldo. Inter e Santos assistem de camarote.