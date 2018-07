Agonia do Palmeiras não tem fim

A situação do Palmeiras continua crítica no Campeonato Brasileiro, mesmo com a vitória magrinha por 1 a 0 diante do Criciúma nesta noite de quarta-feira no Pacaembu. Não há perspectivas de um milagre, daqueles de multiplicar pães e peixes. O nível técnico do grupo é abaixo da média.

Quem tem alguma dúvida, basta recuperar as imagens do jogo e ver as cenas em que Dorival Junior, logo na sua segunda partida no comando do time, coçava a cabeça em tom de desespero – gesto, aliás, muito repetido pelo argentino Ricardo Gareca no seu curto mandato à frente do Palestra.

Sem recursos, o Palmeiras é presa fácil. Sucumbe ao deparar com adversários minimamente organizados. É um “Deus nos acuda” os 90 minutos. Dorival tem consciência da falta de opções e até por isso deveria olhar para alguns meninos da base. Não se pode ter medo de lançar os garotos. É preciso ser ousado.

Um exemplo: quantos gols mais Henrique vai ter de perder para ser sacado do time? Mas ele tem oito gols. Poderia tem mais não fosse os inúmeros chutes de canela. Quem aposta em centroavante grosso colhe tempestades.

Dorival chegou agora e precisa de tempo bom para trabalhar. Dorival não é um messias. E não deve apenas fechar o Palmeiras para evitar as derrotas. Tem de ousar para vencer, sempre. Ele não está num barcquinho à deriva. Navega com um transatlântico. Por isso tem de pensar grande.