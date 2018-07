Árbitros no paredão

Está aberta outra temporada de caça aos árbitros no Brasileirão 2010. Nem poderia ser diferente. Na rodada desse domingo, os senhores do apito abusaram. Erraram tanto que deram margem para desculpas e críticas da cartolagem. E, pior, mexeram na tabela de classificação.

O Corinthians, por exemplo, reclama dos dois gols anulados de Ronaldo no empate (0 a 0) contra o Guarani. Contestação pra lá de justa. Uma vitória encurtaria a distância do Corinthians para o líder Cruzeiro. Sálvio Spínola teria impedido os três pontos do time de Ronaldo. Foram erros ou uma ação premeditada do árbitro a favor do Cruzeiro e Fluminense?

O Cruzeiro também chiou uma barbaridade contra o juiz paulista Paulo César de Oliveira que anulou um gol de Wellington Paulista e deu um pênalti mandrake a favor do Grêmio quando o time de Minas vencia por 1 a 0. Na visão dos dirigentes mineiros, o árbitro apitou em benefício do Corinthians?

Outro que não gostou da arbitragem foi o São Paulo no clássico em que derrotou o Santos. Dirigentes e treinador reclamaram dos critérios de Sandro Meira Ricci, do Distrito Federal, na expulsão de Richarlyson. Estaria o juiz a favor do Santos que ainda briga pelo título?

No Rio, Joel Santana criticou o juiz que, na opinião do treinador do Botafogo, teria prejudicado o seu time no clássico com o Fluminense que acabou num chato 0 a 0.

A teoria da conspiração em cima da arbitragem vai ganhar adeptos daqui para frente. Trata-se de um bom expediente dos dirigentes, treinadores e jogadores para esconderem suas mazelas.

Uma coisa é certa: os árbitros erram muito na reta final de um campeonato da mesma forma que erram no começo e meio do campeonato. Eles são fracos. O resto é conversa fiada.