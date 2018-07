Atacantes decidiram

O Brasileirão começou bem para os paulistas, apesar do descrédito que paira em Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O trio de ferro, à beira da crise, fez valer a força de seus atacantes nesta primeira rodada.

Diante de um sempre aguerrido Grêmio na sua casa, o Corinthians venceu de virada graças ao oportunismo de Liedson. O cara fez um gol para se guardar na história. Ele não balançava as redes há quase um mês.

Em Rio Preto, o Palmeiras também passou por cima do fraco Botafogo com um golaço de Kleber. O Gladiador está impossível.

Aliás, no deserto que tomou conta dos times brasileiros, ter atacantes um pouco acima da média já faz a diferença. Liedson e Kleber estão nesse patamar. Eles resolveram nesta primeira rodada, assim como Dagoberto e Lucas.

No Rio, o São Paulo esfarelou o Fluminense, atual campeão brasileiro, com a bela combinação no ataque entre Dagoberto e o menino Lucas, autores dos gols da vitória por 2 a 0.

Outro paulista que pode ir longe é o Santos. Com seu desmilinguido time de reservas segurou o Inter, um dos favoritos ao título, com um empate na Vila na fria noite de sábado.