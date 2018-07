Barcos, a mão de Deus não vale

Quem não se lembra daquele gol de mão de Diego Maradona contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986? A famosa “mão de Deus”. Pois bem, se fosse hoje, o gol de Dieguito não seria validado tamanha a interferência de “magistrados” na condução de um jogo de futebol, dentro e fora de campo.

No Campeonato Brasileiro, o trio de arbitragem passou a ter cinco integrantes: o árbitro, dois bandeirinhas e mais dois auxiliares que ficam atrás da linha de fundo de cada gol. Há ainda o quarto árbitro, instalado ali nas laterais entre um banco de reservas e outro.

E, agora, surge mais um “magistrado”, o delegado do jogo – este não veste uniforme comum aos árbitro, seu traje é o terno ou, vai lá, um paletó. Refazendo as contas, temos cinco membros da arbitragem em campo e mais dois fora, portanto sete profissionais dedicados a arbitrar a partida de futebol.

Os sete contam com as imagens de inúmeras câmeras da tevê espalhadas em pontos estratégicos do estádio. As imagens, que, em tese, não poderiam ser usadas para mudar uma decisão do árbitro, estão cada vez mais servindo de munição aos homens do apito.

Tudo isso para explicar que o gol de mão de Barcos, do Palmeiras contra o Internacional, no sábado, só foi anulado por interferência direta de um “magistrado”, no caso do delegado do jogo, que estava de paletó à beira do campo.

Dirigentes do Palmeiras, o técnico Gilson Kleina e os jogadores apontaram o delegado, de nome Gerson de Souza, como o autor da informação ao quarto árbitro, Jean Pierre Gonçalves de Lima, de que o gol de Barcos havia sido irregular. 0 quarto árbitro então avisou ao juiz Francisco Carlos Nascimento e este anulou o gol, depois de muita confusão.

O lance de Barcos, cristalino nas imagens da tevê, até então não havia sido percebido pelo juiz e seus quatro auxiliares em campo e muito menos pelo quarto árbitro.

Quem “delatou” a irregularidade foi a imagem da tevê. O delegado do jogo, Gerson de Souza, não tinha um monitor de tevê à disposição fora do campo. Gerson teria sido informado por repórteres de que Barcos havia feito o gol com a mão.

A anulação teve interferência direta de agentes extracampo. Tudo isso tira um pouco da graça do futebol. Se o juiz e seus auxiliares diretos não viram a irregularidade, toca o barco, com perdão do trocadilho, e vamos em frente. Não foi isso que aconteceu.

O Palmeiras tenta, mas não vai conseguiu anular o jogo. Assim como os ingleses choram até hoje a “mão de Deus” de Maradona. Barcos, argentino como Maradona, não teve a mesma sorte que seu conterrâneo.