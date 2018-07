Brasileirão: Corinthians, Palmeiras e São Paulo, favoritos

Corinthians, Palmeiras e São Paulo, depois de muito tempo, entram como favoritos ao título do Brasileirão. Devem brigar diretamente com Internacional e tomar muito cuidado com Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. O Santos, apesar do título do Paulistão, depende da permanência de Robinho.

O “Trio de Ferro” do futebol paulista tem a seu favor elencos fortes e o fator novas arenas. O Corinthians, por exemplo, é quase imbatível no seu estádio em Itaquera. O mesmo se pode dizer do Palmeiras no Allianz Parque. E o São Paulo não deixa por menos quando joga no Morumbi.

Contra o “Trio de Ferro” pesam as competições paralelas e suas consequências. O Corinthians está numa enrascada na Libertadores. Precisa derrotar o Guaraní paraguaio por pelo menos três de gols de diferença para continuar sua caminhada. O São Paulo, em situação mais confortável, tem de tirar o Cruzeiro da frente. Na próxima semana, já teremos o desfecho desses confrontos.

Se permanecerem na Libertadores, os dois poderão tirar o pé neste início do Brasileirão, sob pena de um prejuízo na fase decisiva do campeonato nacional. Se caírem de forma prematura, vão precisar de tempo, e isso custa pontos preciosos no campeonato nacional, para se restabelecerem.

A situação do Palmeiras é mais confortável. Está na Copa do Brasil e não deve ter grandes problemas pelo menos até as quartas de final. O calo deve apertar na fase final quando terá de dividir atenção com a Copa e Brasileirão.

Essa análise sobre o favoritismo de Corinthians, Palmeiras e São Paulo perde força se no meio do caminho os três perderem, por lesões ou transferências, peças importantes do time. E não diluir o orçamento com reforços apenas para compor elenco.

Vamos aos carimbos do Brasileirão:

Candidatos ao título:

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Internacional

Briga pela Libertadores:

Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e Santos

Não brigam por nada:

Atlético-MG, Fluminense e Vasco

Candidatos ao rebaixamento:

Coritiba, Atlético-PR, Sport, Goiás, Avaí, Joinville, Figueirense, Chapecoense e Ponte Preta

Façam suas apostas e bom Brasileirão a todos.