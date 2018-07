CBF e Globo podem acabar com jogos às 22h

Globo, CBF e clubes discutem uma nova grande de horários dos jogos do Campeonato Brasileiro transmitidos pela televisão. As mudanças, se aprovadas, deverão ocorrer depois da Copa América, de 12 de junho a 4 de julho, no Chile.

As alterações dos horários atendem aos interesses das três partes. A Globo admite rever o jogo das 22h, às quartas-feiras, e até incluir novas opções de partidas durante a semana. O que incomoda a emissora é a queda de audiência dos jogos noturnos, que devem cair ainda mais com Corinthians e São Paulo fora da fase decisiva da Copa Libertadores.

Antes irredutível com as mudanças, a Globo, segundo fontes da CBF, pode ceder em alguns pontos. Dona dos direitos de transmissão do Brasileirão e com contratos individuais com os clubes, a rede tem demonstrado boa vontade nas reuniões.

A Globo, por exemplo, não se opôs ao novo horário de jogos às 11h aos domingos, em princípio destinado aos canais por assinatura ou pay-per-view, que a CBF apresentou como uma grande novidade do Brasileirão-2015.

Do lado dos clubes, a maioria entende que os jogos noturnos às 22h têm pouco apelo de bilheteria, além, é claro, de penalizar o torcedor que vai aos estádios.

E, fechando as partes interessadas, a CBF é que mais espera lucrar com as eventuais mudanças nos horários. Os lucros, aqui, não são financeiros e sim de aprovação popular. Desde que assumiu o comando da entidade, em abril, Marco Polo Del Nero tem se esforçado para mudar a imagem da CBF.

Del Nero e seus assessores (a maioria políticos de gabinete) têm certeza que o fim do horário das 22h às quartas-feiras pode ser uma grande vitória da CBF. Mas, como toda essa discussão envolve quantias consideráveis de dinheiro, as mudanças podem ficar para 2016.

A Globo e parceiras distribuíram R$ 1,12 bilhão em direitos de transmissão a 19 clubes em 2014. O Flamengo ficou com a maior receita, R$ 115,1 milhões. E o Figueirense, com a menor, R$ 18,5 milhões.

Veja a tabela de porcentagem que cada clube tem direito ao total de dinheiro dividido pela Globo:

Corinthians 10%

Flamengo 10%

Palmeiras 7%

São Paulo 7%

Atlético-MG 7%

Cruzeiro 6%

Vasco 6%

Santos 5%

Fluminense 5%

Grêmio 5%

Internacional 5%

Bahia 4%

Botafogo 4%

Atlético-PR 3%

Coritiba 3%

Criciúma 3%

Goiás 3%

Vitória 3%

Figueirense 2%