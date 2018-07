Chances dos paulistas no Brasileirão – Palmeiras

Neste fim de semana começa o Campeonato Brasileiro 2014. Até a bola rolar, este blog vai analisar as chances dos quatro grandes times paulistas que entram em campo neste domingo. A avaliação tem como base o quadro atual de cada clube e não contempla a possível chegada de reforços após a paralisação do campeonato no período da Copa do Mundo.

Vamos começar com o Palmeiras, de volta à Série A depois da longa e nada proveitosa travessia pela Série B no ano passado.

Palmeiras

Cotação: Tem poucas chances de disputar o título se não investir em reforços para a defesa (laterais e zagueiros) e linha de frente (um atacante). Também vai se enfraquecer no caso de perder Wesley e, em especial, o artilheiro Alan Kardec. Vai brigar no máximo por vaga no G-4.

Técnico: Gilson Kleina fracassou na maioria das competições. Não conseguiu livrar o time do rebaixamento em 2012. Caiu na Copa do Brasil e Libertadores nas oitavas de final diante de times medianos como Atlético-PR e Tijuana em 2013 e não chegou nem mesmo à semifinal do Paulistão no ano passado. Cumpriu com a obrigação ao devolver o time à Série A. Em 2014, ganhou mais de 11 reforços – a maioria indicada por ele – e, apesar da boa campanha no Paulistão, foi eliminado na semifinal pelo Ituano no Pacaembu.

Kleina paga pelo seu noviciado no comando de um time grande e já deu mostra suficiente de que se perde na hora de armar o time e definir a estratégia de jogo. Não deve emplacar até o final do Brasileirão.

Tabela: a favor do Palmeiras, a sequência de jogos nas primeiras 9 rodadas. Vai enfrentar times com perfil de Série B e grandes que ainda vivem os efeitos de maus resultados nos Estaduais e Libertadores.

Vamos aos jogos:

Primeira rodada – Estreia diante do Criciúma fora de casa, adversário que lutou até a última rodada em 2013 contra o rebaixamento. Palmeiras pode vencer.

Segunda rodada – Recebe o Fluminense no Pacaembu. O clube vive conflitos internos entre a patrocinadora Unimed e os dirigentes. E o time passa por uma reorganização com a chegada de Cristóvão Borges. Palmeiras deve vencer.

Terceira rodada – Visita o Flamengo, time ainda sob os efeitos do desastre na Libertadores e da conquista do campeonato carioca. O grupo é fraco. Palmeiras pode beliscar um empate.

Quarta rodada – Recebe o Goiás, que não andou bem no campeonato estadual. Trocou de técnico com a demissão do Claudinei Oliveira, assumiu Ricardo Drubscky. Palmeiras tem de vencer

Quinta rodada – Visita o Vitória, outro que vem com problemas do estadual. Ney Franco esteve ameaçado ao perder a final para o Bahia. Palmeiras pode beliscar um empate.

Sexta rodada – Recebe o Figueirense, adversário que subiu para a Serie A na última rodada em 2013. Campeão catarinense, vai jogar com entusiasmo fora de casa. Palmeiras tem de vencer

Sétima rodada – Visita o Chapecoense, caçula na Série A. Já se enfrentaram na Série B. Fez um bom estadual, nada mais que isso. Palmeiras pode vencer.

Oitava rodada – Recebe o Botafogo, time que vai lutar contra o rebaixamento. Fracassou na Libertadores e não deu bola ao Campeonato Carioca. Está em crise, mesmo com a chegada de Vagner Mancini. Palmeiras tem de vencer

Nona rodada – Visita o Grêmio, que foi mal no Gauchão. Até o dia do jogo já se terá uma noção do desempenho do time na Libertadores. É o pior adversário nessas nove primeiras rodadas. Palmeiras pode perder.

Total estimado de pontos do Palmeiras nas 9 rodadas: 20