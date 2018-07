Chances dos paulistas no Brasileirão – São Paulo

Neste fim de semana começa o Campeonato Brasileiro 2014. Até a bola rolar, este blog vai analisar as chances dos quatro grandes times paulistas que entram em campo neste domingo. A avaliação tem como base o quadro atual de cada clube e não contempla a possível chegada de reforços após a paralisação do campeonato no período da Copa do Mundo.

No últimos dois posts, comentamos a respeito das chances de Palmeiras e Corinthians, agora é a vez do São Paulo que em 2013 sofreu muito e lutou contra o rebaixamento até Muricy Ramalho arrumar uma solução.

São Paulo

Cotação: Tem chance de brigar pelo título se contratar um zagueiro de seleção e mais um meia para ajudar Paulo Henrique Ganso. O time tem problemas sérios na defesa com Antonio Carlos e o meio de campo não tem força na marcação com os volantes Maicon e Souza, bons na saída de bola e sem pegada na hora de dar o bote. Se Muricy encontrar uma fórmula para sustentar o quadrado Ganso-Pato-Oswaldo-Luis Fabiano sem deixar o time frágil, o São Paulo pode ir longe. O destino do time está no desempenho de Ganso e Pato.Vai chegar no G-4.

Técnico: Muricy Ramalho vive uma situação confortável mesmo com a troca de presidente no clube. Carlos Miguel Aidar, o novo comandante, disse que seu treinador é o Muricy e ainda promete bons reforços. O problema do técnico são as carências do elenco, com poucas peças de reposição para um campeonato tão longo. Muricy costuma organizar bem seu sistema defensivo e este é o seu grande desafio agora. E ainda tem o fator emocional da aposentadorida de Rogério Ceni ao final do ano.

Calejado no sistema de pontos corridos, Muricy tem claro que precisa fechar tudo lá atrás para o time jogar em função de Ganso e Pato. E quando o caso for falta de alma, pode chamar o uruguaio Alvaro Pereira para inflamar o time.

Tabela: só vai ter pedreira para o São Paulo nessas primeiras nove rodadas. Terá pela frente adversários candidatos ao título e mais o clássico contra o eterno rival Corinthians. Vem encrenca aí mas também pode ser um bom parâmetro para se ter uma noção das pretensões do time no campeonato.

Vamos aos jogos:

Primeira rodada – Estreia em casa diante do frágil e confuso Botafogo. O adversário não deve incomodar, apesar da chegada de Vagner Mancini que costuma fazer bons trabalhos. São Paulo tem de vencer.

Segunda rodada – Visita o Cruzeiro no Mineirão, uma parada indigesta. A favor do Tricolor o bom retrospecto que tem diante do time mineiro e ainda pode tirar proveito do momento instável que o adversário enfrenta na Libertadores. São Paulo pode beliscar um empate.

Terceira rodada – Recebe o Coritiba, que apelou para Celso Roth na tentativa de não desgarrar nas primeiras rodadas. É um adversário que vai passar o campeonato lutando para não cair. São Paulo tem de vencer.

Quarta rodada – Enfrenta o Corinthians no Morumbi, no seu primeiro clássico no Brasileirão. Jogo de alta tensão. A dúvida é a mesma do rival: Alexandre Pato vai poder jogar pelo Tricolor e Jadson pelo Alvinegro? No acordo entre os dois clubes, Pato e Jadson só jogam se os interessados pagarem as multas que beiram R$ 1 milhão. São Paulo pode perder.

Quinta rodada – Começa o mini torneio contra os cariocas. Visita o instável Flamengo que tem de se reforçar com urgência sob pena de brigar contra o rebaixamento. O São Paulo pode tirar proveito de momento ruim do time do Rio, mas não vai ser jogo fácil no Maracanã. São Paulo pode vencer.

Sexta rodada – Volta ao Rio agora para enfrentar o Fluminense, adversário que tem como meta brigar por uma vaga no G-4. O Flu, que disputa o campeonato beneficiado pelo tapetão, se apega a Fred e a colaboração do gordinho Walter . São Paulo pode beliscar um empate.

Sétima rodada – Recebe o Grêmio no Morumbi, adversário que tem pretensão de lutar pelo título. O Grêmio tem Barcos e o menino Luan como referência. Marca forte e não costuma afrouxar fora de casa. É rival direto na caminhada em busca da taça. São Paulo pode vencer.

Oitava rodada – Um bom refresco depois de enfrentar o Grêmio. Visita o Atlético Paranaense que vai fazer do campeonato uma batalha contra o rebaixamento. São Paulo pode vencer.

Nona rodada – Recebe o Atlético-MG no Morumbi. Até o dia desse jogo já se terá uma noção do destino do Galo na Libertadores, que pode ter efeito direto no time no Brasileirão. O Atlético costuma dar muito trabalho ao Tricolor no Morumbi. São Paulo pode beliscar um empate.

Total estimado de pontos do São Paulo em 9 rodadas: 21