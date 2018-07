Chapéu de Pato no Corinthians e São Paulo

Clubes brasileiros não se cansam em assinar atestados de incompetência. Jogam dinheiro fora como se dispensa um lenço de papel. Veja o caso do Corinthians, e por tabela, o São Paulo no caso da ação movida por Alexandre Pato. Os dois podem ficar na mão e Pato bater asas – sem trocadilho, por favor.

Pato alega na Justiça que não recebe o que rege seu contrato. Algo em torno de R$ 500 mil por mês de direito de imagem e mais R$ 300 mil de salários no regime da CLT. Juntando tudo, o atacante tem direito a R$ 800 mil. Esse valor é rachado meio a meio entre Corinthians e São Paulo, que pegou o jogador por empréstimo até fim deste ano.

Se a Justiça for favorável a Pato, ele rescinde o contrato com o Corinthians e, como consequência, anula o empréstimo ao São Paulo. Quem vai sair perdendo nessa história? Os dois clubes.

Prejuízo maior seria para o Corinthians por ter desembolsado R$ 40 milhões há dois anos para tirar Pato do Milan. O São Paulo amargaria a fortuna que já pagou de salários ao jogador sem retorno algum.

A exigência de Pato ainda se estende em cima do que ele teria direito até 2016, a bagatela de R$ 16 milhões, como indica a ação judicial em curso do jogador contra os clubes.

Diante desse processo fica claro que os dois clubes investiram errado e podem perder milhões no meio do caminho. A não ser que o São Paulo esteja por trás dessa trama para ter o jogador de graça. Pato, certamente, não está sozinho nessa empreitada. Tem carne debaixo desse angu.

O caso de Leandro Damião também escancara o desperdício. O Santos, junto de um grupo investidor, enfiou pouco mais de R$ 40 milhões na contratação do atacante do Internacional. Um ano depois, Damião caiu fora, foi para o Cruzeiro e conseguiu rescindir seu contrato com o Santos que ficou a ver navios – sem trocadilho, por favor.

É muita incompetência ou falta de apreço pelo dinheiro do clube. Pior disso tudo é que essas histórias tendem a se repetir.