Chega de sofrer com a seleção

Discordo do amigo Antero Greco quando ele diz que não se empolga mais com a seleção brasileira. Ainda tenho uma certa admiração pelo time de camisa amarela. Mas, assim como o nobre colunista e blogueiro, parceiro de memoráveis jornadas em Copas do Mundo, também ando decepcionado com as exibições do Brasil. A desta segunda-feira diante da Rússia foi de doer. Quando você nutre paixão por um time de futebol, o sofrimento é maior. Futebol, na maioria das vezes, é um sofrer.

Então, vamos lá. Vendo o jogo perguntei aos meus sonhos o motivo de tanta correria sem fim de Kaká, Oscar e Neymar diante da muralha vermelha. Era correr e bater de frente com o paredão. Três jogadores desse porte deveriam cuidar mais da bola em vez de obrigar a redonda a sair do campo da seleção como um raio rumo ao território inimigo. Não seria melhor trocar passes, tirar os russos para dançar, do que se espatifar nas linhas defensivas do rival?

Em nenhum momento o Brasil jogou com paciência. Girou a bola porque não havia outra saída. Não foi por paciência como ressaltou Felipão ao final do jogo. E só encontrou o gol de empate quando Marcelo assumiu a responsabilidade diante da inércia de Kaká, Oscar e Neymar.

O Brasil, como dizem todos os mestres do futebol, tem de voltar a ser o Brasil. Felipão e Parreira não foram colocados no comando do time com este propósito. Estão lá para dar resultados. Mas não custa nada os jogadores, em uma autocrítica, entenderem que cabe a eles, e a mais ninguém, reinventar a seleção.