Contra violência nos estádios, clubes deveriam ser banidos

Violência e futebol no Brasil convivem em perfeita harmonia. Um depende do outro. O caso de Joinville é mais um nesse ambiente hostil que se alastrou nos estádios como uma epidemia pelo País afora, desde o início dos anos de 1990. Mais do que catalogar as mortes e feridos é preciso urgente enxergar que a origem do mal vem dos clubes, essas instituições centenárias.Se os clubes, aí entram seus dirigentes, não forem punidos, vamos assistir cada vez mais aos ritos de carnificina nos nossos estádios.

De nada adianta jogar a responsabilidade aos governos, polícias, ministérios públicos e afins. Muito menos recorrer aos exemplos da Europa, sem antes analisar com rigor como eles conseguiram amenizar a violência. A Inglaterra, tão decantada como o modelo a ser seguido na organização e segurança do futebol, só tomou providências contra o vandalismo, a violência e a barbárie quando seus clubes foram banidos das competições europeias pela Uefa por cinco anos após a morte de mais de 100 pessoas nos estádios em pouco mais de cinco anos no final da década de 1980.

Afastados do grandes campeonatos da Europa e vivendo o risco iminente da falência, os clubes sentiram que a hora era de mudanças. Por isso se submeteram à mão forte do governo inglês que contratou um juiz de primeira instância para elaborar um relatório (leis) que serviria de alicerce para se estabelecer normas de conduta dentro e fora dos estádios. Conhecido como relatório Taylor, essa peça jurídica abriu o futebol inglês para a modernidade. Hoje o Campeonato Inglês (Premiere League) é modelo de espetáculo, lucros e eficiência.

Aqui no Brasil, no caso de Joinville, bastava a CBF agir rápido e banir Atlético-PR e Vasco por pelo menos um ano de todas as competições estaduais e nacionais. Instrumentos jurídicos e políticos, a CBF e o governo têm de sobra para cumprir esse ritual. Outros clubes que permitiram a livre ação selvagem de suas torcidas organizadas durante os campeonatos também deveriam ser banidos dos campeonatos por, no mínimo, um ano.

Diriam os incautos que não teríamos clubes para participar dos campeonatos. Balela. O que não falta no Brasil é clube de futebol.

Banidos das competições, os clubes não teriam mais como bancar, com grana e apoio político e institucional, essa horda de torcidas organizadas. Os valentões teriam de medir forças dentro de seus covis que seriam banhados de sangue sem chamar atenção do cidadão do bem.

CBF, Federações Estaduais, Ministério Público, Polícia, Juristas, Governo, Ministério do Esporte e o torcedor comum: a origem do mal são os clubes que não conseguem organizar um simples jogo de futebol e se deixam envolver por marginais escondidos nos escudos de suas camisas imortais.