Copa 2014 em São Paulo é miragem

Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo, saiu em defesa do Morumbi para a Copa de 2014 com severas críticas ao projeto do Corinthians em Itaquera. Mais que uma troca de farpas entre os dois clubes, o dirigente levanta uma suspeita de que a cidade de São Paulo ainda não tem de fato o estádio para a Copa. E, claro, defende o seu lado, o seu clube, que já foi rejeitado pela Fifa pelo menos seis vezes.

A discriminação de Juvenal ao bairro de Itaquera não pode ser o centro de discussão da falta de um estádio na cidade para abrigar os jogos de 2014. A história é outra. São Paulo continua parada no tempo. Aguarda uma resposta mais clara da Fifa e do Comitê Organizador do Mundial de 2014, leia-se Ricardo Teixeira, a respeito do estádio a ser escolhido. A CBF, evidente, com o aval da Fifa, aposta no estádio do Corinthians. Aguarda ainda uma definição do Comitê de São Paulo que, paralizado pelas eleições presidenciais, não mexeu um tijolo sobre o palco paulista da Copa.

A situação da cidade em relação ao Mundial de 2014 é crítica. Os políticos empurram com a barriga. Os clubes ainda se debatem de olho no retorno financeiro e de marketing que todos terão a partir do ano que vem quando começa esquentar o Mundial no Brasil.

Enquanto isso, as outras sedes da Copa avançam nas obras de demolição e modernização de seus estádios. Passou da hora de São Paulo dizer sim ou não para 2014. A Copa ainda é uma miragem.