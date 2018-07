Corinthians abraça a taça

O Corinthians só perde este Campeonato Brasileiro se abusar dos erros nas três rodadas que restam. Basta andar na linha, sem inventar, e controlar seus próprios nervos.

Aliás, parece que neste momento da competição, o time não está com nervos de aço. Tem sido sim agraciado com algumas surpresas como o gol de Ramirez – alguém se lembrava deste peruano? – e um pouco de sorte. Basta ver a quantidade de gols que o Ceará perdeu no jogo desta quarta-feira.

Outro indício de que a taça se encaminha para o Parque São Jorge é a sequência de jogos dos principais concorrentes. Domingo, por exemplo, o Corinthians recebe o Atlético-MG e tem de vencer porque o Vasco, seu concorrente, recebe o rebaixado Avaí. Sustentaria assim os dois pontos de vantagem sobre o time carioca.

Na penúltima rodada, o Corinthians pega o Figueirense em Florianópolis e o Vasco disputa o clássico contra o Fluminense. Esta pode ser a rodada decisiva para o time paulista levantar a taça.

O Corinthians, não custa repetir, só perde este campeonato para ele mesmo. O time não é brilhante, faz tudo muito comum. O problema é que neste Brasileiro ninguém tem sido fora do comum.