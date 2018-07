Corinthians assume o poder

O Corinthians assumiu o poder do futebol brasileiro com a nomeação do presidente Andrés Sanchez para o cargo de Diretor de Seleções da CBF. O ciclo se completou. Andrés no alto escalão da CBF, Mano Menezes no comando da Seleção Brasileira, Itaquerão na abertura da Copa do Mundo de 2014 e, bem provável, o time campeão do Campeonato Brasileiro de 2011.

Não é de hoje que Ricardo Teixeira, presidente da CBF, namora Andrés Sanches para voos mais altos no futebol. Os dois se aproximaram, e muito, durante a Copa de 2010 na África do Sul quando Andrés chefiou a delegação brasileira. Desde o ano passado, o presidente do Corinthians já acalentava o sonho de ser o presidente da CBF, a partir da retirada de Ricardo Teixeira, que tem mandato até 2015.

De acordo com as palavras de Teixeira, Andrés vai comandar o departamento de seleções até 2015. Tempo de sobra para ser preparado para assumir a presidência da CBF. Bom lembrar que na rebelião dos clubes contra o Clube dos 13, na corrida pelos direitos de transmissão de televisão do Brasileirão, Andrés liderou o “motim” no embate Record x Globo.

A ascensão de Andrés no futebol é um fenômeno. Ele pegou o Corinthians caindo para a Série B em 2007 e o clube nas manchetes policiais com Alberto Dualibi-MSI. Voltou para a Série A, trouxe Ronaldo Fenômeno, triplicou as receitas de marketing, construiu um moderno Centro de Treinamentos e deu aos corintianos a casa própria: Itaquerão, com direito a palco da abertura da Copa do Mundo de 2014 – tudo isso em 4 anos.

Se a “nação” está em festa, aos que gostam do futebol sobrou um tormento: Mano Menezes será o técnico da Seleção Brasileira até 2014.