Corinthians e Flamengo, tudo a ver

Corinthians e Flamengo lideram o Brasileirão não por acaso. Os dois clubes foram agraciados pela Globo com o maior contrato dos direitos de transmissão dos campeonatos até 2015. Cada um vai receber, a partir de 2012, a bagatela de R$ 110 milhões por temporada. O segundo escalão, entram aí Palmeiras, Vasco, São Paulo e Santos, tem direito a R$ 80 milhões no máximo.

Por conta desta cota, Corinthians e Flamengo teriam adiantado R$ 50 milhões cada um para investir forte nos seus times neste Brasileirão de 2011. O clube paulista usou parte deste dinheiro para contratar Adriano, Alex, Emerson Sheik, outros de menor expressão, e ainda segurar as peças importantes do grupo de Tite.

O Flamengo usa os R$ 50 milhões para bancar Ronaldinho Gaúcho, sem falar na contratação de Thiago Neves. Parte dessa bolada, a presidente Patrícia Amorim vai investir em Kleber, coisa de R$ 1 milhão de luvas e salários de R$ 500 mil ao atacante. Por isso o Gladiador está louquinho para deixar o Palmeiras.

Então, estamos combinados. Corinthians e Flamengo têm bala na agulha para investir pesado em seus times. O dinheiro, comenta-se nos bastidores do futebol, vem mesmo do adiantamento das cotas da Globo que assinou um legítimo contrato com a maioria dos clubes brasileiros.

Corinthians e Flamengo são campeões de audiência. Os dois disputando pau a pau o título do Brasileirão 2011 é certeza de ibope nas alturas. Tudo a ver.