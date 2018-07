Corinthians e o silêncio do futebol

A vitória mais sem graça da vida do Corinthians.

O jogo mais silencioso da história do Alvinegro.

Talvez o menor público do século nos registros do clube do Parque São Jorge – apenas quatro pagantes, aliás quatro portadores de uma liminar. Os donos do espetáculo, se espetáculo havia.

A solidão do Pacaembu.

Os rituais sem nexo do locutor oficial do estádio anunciando as escalações, substituições e o tic-tac do cronômetro.

A sonolência dos locutores da televisão e das rádios.

A comemoração dos gols sem aplausos e desprovidos de júbilo.

Os guardas, sempre tão zelosos e de costas para o gramado, agora de frente para o campo do jogo e de costas para as arquibancadas porque não havia ninguém para vigiar. Um bate-papo de fardados na missão mais tranquila de suas vidas de quartel.

O abandono da Praça Charles Muller, escura com o véu da noite.

Os flanelinhas de mãos abanando.

As vias ao redor do estádio desentupidas e os vizinhos sem do que reclamar.

O empenho dos jogadores com o coração frio.

O Pato em busca de uma alma para vibrar com seu gol no deserto Pacaembu.

A quietude mortal das torcidas.

A noite em que as imensas facções organizadas de torcedores descobriram o quanto são pequenas e insignificantes.

Tudo isso para narrar a estupidez que foi a morte de Kevin Beltrán.

Enfm, se ouviu o silêncio do futebol.