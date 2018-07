Corinthians morre no mar vermelho

Incrível como Tite, apontado como o melhor treinador do Brasil, não consegue nem mesmo controlar seus jogadores. Aquele discurso de um time equilibrado, focado nos seus objetivos e avassalador, tudo virou pó. O Corinthians é um dos recordistas de expulsões em menos de quatro meses desta temporada do futebol brasileiro.

A cada jogo importante se multiplicavam os cartões vermelhos. E não me venha com essa história de perseguição. Pelo menos 95% dessas expulsões foram corretas, sem nenhum abuso dos árbitros.

Quem tem de dar explicações para esse tamanho desespero é Tite, responsável pela condução do grupo, mentor e protetor desse colegiado de atletas. Com tanta gente deixando o campo por indisciplina não há time que consiga sobreviver, nem mesmo em campeonatos menores como o Paulistão.

A queda anunciada na Copa Libertadores é uma prova cabal da incompetência de Tite e sua badalada comissão técnica na hora de manter os nervos dos jogadores no lugar. Em vez alinhar o feixe de nervos, Tite permitiu o esgarçamento.

Não houve um jogador punido pela comissão técnica e, por tabela, pelos dirigentes depois de uma expulsão infantil ou um ato grave em prejuízo ao time e, pior, ao clube.

A cada cartão vermelho, um tapinha nas costas, um afago na cabeça. E vamos em frente. Sem advertências, pelo menos externas, os jogadores ficaram livres para cometer a violência em jogos de peso. Bom lembrar que a Conmebol tem sido rigorosa com as expulsões e atos de violência. Daí as punições pesadas a Guerrero, Fabio Santos e Emerson Sheik.

Treinador que não consegue segurar sua turma em campo, merece ser questionado. De nada adianta pedir aos atletas para jogar limpo. É preciso fazer o time jogar limpo. E não se deixar naufragar no mar vermelho dos cartões.

Quando o Corinthians caiu nas semifinais do Paulistão, eliminado pelo Palmeiras, esse blogueiro disse que o time de Tite era uma grande ilusão. Continua sendo.