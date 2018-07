Corinthians não perdoa

Para vencer o Corinthians não basta marcar suas principais peças, como fez o Palmeiras no primeiro tempo do clássico neste domingo no Pacaembu. Tem de chegar forte, nocautear com gols e não deixar o time respirar.

Desde o ano passado, a turma de Tite tem dado mostras de que não se entrega nunca, não desiste da luta. Não foi diferente na vitória de virada para cima do Palmeiras que, dono absoluto do jogo na etapa inicial, se descuidou e permitiu dois gols no início do segundo tempo.

Quando o time do Felipão acordou, já não sabia mais em que estádio estava. Enquanto isso, o adversário estava ali “batendo no fígado” para minar qualquer resistência. Nessa toada, o Corinthians pode beliscar o título.

Força do Corinthians à parte, um time que tem esperança de ser campeão ainda nesta temporada não pode cometer erros como o Palmeiras mostrou no clássico.

Nem foram os vacilos de Márcio Araújo nos dois gols que deu ao rival, e sim a insistência em fazer faltas nas laterais sabendo que o Corinthians também é forte na bola parada.

Foram duas faltas iguais, no mesmo lado e no lapso de um relâmpago. Lances que deram origem aos gols e levaram o Palmeiras a beijar a lona.

Tite usa muito bem os seus meias pelas beiradas do campo para atrair os volantes do adversário, chamar as faltas e, assim, liberar o campo para Paulinho descer como uma jamanta sem freio na ribanceira.

Quem não presta atenção nesses detalhes não vence o Corinthians.