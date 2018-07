Craques brasileiros sumiram na eleição da Fifa

A Fifa anunciou a lista dos concorrentes ao prêmio de melhor jogador do ano. São 23 finalistas. Apenas três brasileiros estão na relação, assim mesmo todos da defesa: goleiro Julio Cesar (Inter de Milão) e os laterais Maicon (Inter de Milão) e Daniel Alves (Barcelona).

Os três brilharam em seus clubes. Na Seleção Brasileira, deram para o gasto até a queda na Copa do Mundo na África do Sul diante da Holanda.

Algo de muito estranho acontece no futebol brasileiro. Até pouco tempo, os nossos jogadores preferidos na eleição da Fifa eram atacantes ou meias, um ou outro defensor. Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká já levaram o troféu.

A situação começou a mudar quando Dunga assumiu a Seleção, em agosto de 2006. O último respiro foi a eleição de Kaká, o melhor do mundo de 2007. Nas últimas três temporadas não emplacamos ninguém. E na Copa da África que poderíamos fazer a diferença, insistimos com Luís Fabiano, Grafite, Julio Baptista, Kaká (machucado), Robinho… Sem falar que perdemos um tempo precioso com Adriano, Afonso e outros mamutes.

Os craques brasileiros sumiram ou a gestão da Seleção contribuiu para ficarmos em segundo plano na eleição dos melhores da Fifa 2010? É um bom debate.