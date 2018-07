Dunga na Itália?

Campeão ou não no Mundial da África do Sul, Dunga vai parar por seis meses com o futebol. Vai se dedicar apenas à família. Seu retorno está previsto para janeiro de 2011, de preferência no comando de um time europeu.

O treinador não tem a menor disposição de assumir um clube do futebol brasileiro. O caminho natural seria a Itália, país em que desfruta de bom prestígio desde os tempos em que defendia o Pisa (1987 a 1988) e a Fiorentina (1988 a 1992). Nesse cenário, ele deveria aparecer na Fiorentina, clube intermediário.

No caso de levar o Brasil ao hexa, Dunga pode sonhar alto e postular um clube maior, como Milan, Inter de Milão, Juventus e até a Roma – que tem por tradição apostar forte em jogadores brasileiros.