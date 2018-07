Emerson Sheik e a vergonha da CBF

Emerson Sheik não tem mais nada a perder. Embicando para o fim da carreira, ele percebeu que poderia ser a voz dos descontentes dentro de campo. Quando chamou o cinegrafista para dizer “CBF, você é uma vergonha. Vergonha, Vergonha”, tão logo foi expulso no jogo desta quarta-feira do Botafogo contra o Bahia, Sheik sabia muito bem o tamanho da repercussão do seu desabafo. Teve coragem de expor o poder do futebol brasileiro ao ridículo.

A exposição estrondosa do ato de Sheik, evidente, despertou a sede de justiça por parte do STJD, o tribunal de forte influência nos destinos do futebol no Brasil. Folheando as páginas do código de disciplinar desportivo, os procuradores do STJD certamente já têm onde encaixar Sheik e as punições serão inevitáveis. É a lógica.

Seja qual for a punição a Emerson Skeik, pela expulsão e contestação, a mensagem que fica é o total descontentamento por parte de jogadores, treinadores e dirigentes com a arbitragem no Brasil e, por tabela, com os métodos administrativos da CBF. A mensagem é clara: “CBF, você é uma vergonha.”

É claro que muita gente vai dizer que o polêmico Emerson Sheik, acusado muitas vezes de “chinelinho”, fez o que fez para aparecer neste fim de carreira. Ou que partindo de quem partiu, o desabafo não tem valor. Ou ainda que ele fez tudo isso para pegar um gancho e curtir a praia, a noite.

Emerson Sheik pode ter toda a culpa do mundo, mas dessa vez mexeu nas vísceras da CBF. Fez com um gesto o que o movimento Bom Senso F.C. vem fazendo com critério e inteligência há mais de um ano. Se mais jogadores se unirem ao apelo de Sheik certamente algo de sério vai acontecer no comando do futebol brasileiro.

O golpe foi duro, com força para provocar um nocaute. “CBF, você é uma vergonha!”