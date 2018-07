Falcão pode ocupar lugar de Doriva no Morumbi

Falcão pode aparecer no futebol paulista na próxima temporada. Seu destino seria o São Paulo na vaga de Doriva. Até porque o atual treinador do Tricolor não tem crédito com o grupo de Carlos Augusto de Barros e Silva, conhecido por Leco, favorito nas eleições desta terça-feira no Morumbi.

Doriva chegou ao clube pelas mãos do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, que renunciou na semana passada. Aliás, o projeto de Aidar, antes de estourar os escândalos de sua administração, era fazer de Doriva um auxiliar de Juan Carlos Osorio. Nada deu certo. O técnico colombiano deu uma banana ao ex-presidente e foi para o México. De “auxiliar” Doriva virou técnico efetivo, sem aval de Atayde Gil Guerreiro, homem forte do futebol do São Paulo, agora aliado a Leco.

A chance de Doriva permanecer, e assim mesmo com muita boa vontade, seria levar o time a uma vaga da Copa Libertadores – por meio da Copa do Brasil ou Brasileirão 2015. Qualquer outro resultado e Doriva já pode procurar outra freguesia.

Paulo Roberto Falcão, então, disputaria a preferência do grupo de Leco. Seu custo não chegaria nem perto do que Osorio faturava e pode ser até mais baixo do que Doriva recebe do clube. Para tirar Falcão do Sport, dirigentes do Tricolor teriam de convencer os cartolas do clube pernambucano, mas não seria uma tarefa muito difícil. O contrato dele com o Sport vai até dezembro de 2016.

O projeto do São Paulo para 2016 passa por saneamento da dívida de R$ 151 milhões e cortes na folha de pagamento do futebol. A saída de Alexandre Pato, Luis Fabiano e aposentadoria de Rogério Ceni diminuiriam bem o custo dessa folha. Dirigentes também não querem pagar uma fortuna a um treinador, daí a opção Falcão.

A volta de Muricy Ramalho está descartada. Leco e Muricy não se bicam. Paulo Autuori, apesar da fraca campanha na sua última passagem pelo clube, tem muitos defensores no grupo de Leco.

Quem pode entrar na concorrência por Falcão com o São Paulo é o Palmeiras. Marcelo Oliveira se equilibra no fio da Copa do Brasil e Brasileirão. Se não garantir vaga na Libertadores por meio de uma dessas duas competições, pode pegar o boné e voltar para Belo Horizonte.