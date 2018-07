Falta dignidade ao Palmeiras

O Palestra Itália vive seus últimos dias no grupo de elite do futebol brasileiro. Não há o menor indício de uma reviravolta. Nem mesmo uma luz a seguir. O inferno está cada vez mais verde. E a caça aos culpados não vai ter fim. Todos estão no mesmo bolo. Dirigentes, jogadores, treinador e até a torcida.

Há o consenso de que o presidente Arnaldo Tirone é o principal responsável pela crise. Capitão do transatlântico, o dirigente se deixou levar por assessores inexpressivos, sem lastro, e conselheiros aproveitadores. Em nenhum momento Tirone bateu na mesa. Ficou ao sabor das ondas, com o barco à deriva.

Sua equipe, se é que ele tem alguma, também não entendeu o momento delicado que o clube vive. Há um enorme interesse nas entranhas do Palestra Itália pelo poder. Facções políticas se confundem com facções de torcidas organizadas. E os conflitos já acontecem dentro do clube.

No sábado, bananas foram espalhadas nas mesas e cadeiras dos restaurantes e praças de convivência do clube, numa alusão ao comportamento do presidente Tirone. Os manifestantes nem sequer foram advertidos.

O comando do futebol também perdeu a mão ao trocar o campeão do mundo Felipão por Gilson Kleina, com currículo de Série B. Uma decisão para lá de desastrosa no momento mais crítico do time.

Jogadores sem nenhuma personalidade para envergar a camisa verde – e desprovidos de talento – assumem sua parcela de culpa a cada rodada. Não conseguem reagir, nem dar esperança aos torcedores.

As facções organizadas também em nada contribuem para tirar o time do fundo do poço. Truculentas como sempre, usam da força para fazer valer seus fundamentos. E proporcionaram um enorme prejuízo ao clube, dentro e fora de campo, ao depredar o Pacaembu após a derrota no clássico contra o Corinthians. Com o quebra-quebra, o Palmeiras foi punido com quatro mandos de jogo. Ficou sem casa quando mais precisava do apoio de sua gente.

Nesse ambiente de muito belicismo, passou da hora de um pacto em todos os setores do Palestra Itália, do porteiro aos bustos de bronze de Ademir da Guia, Valdemar Fiúme e Junqueira fincados nas alamedas do clube. Do mais humilde torcedor ao presidente Arnaldo Tirone. E um pouco mais de caráter aos que se julgam apaixonados pelas cores verde e branca.

A queda anunciada para a Série B não vai adiantar em nada na reconstrução do Palmeiras. Passou da hora de uma profissionalização do futebol, célula maior da vida do clube. De resto, que se destrocem os que se dizem dignos de conduzir o Palestra na sua história de quase cem anos.

* coluna publicada no JT (15/10)